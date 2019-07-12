Arianespace и Европейское космическое агентство расследуют неудачный запуск ракеты Vega

ПАРИЖ, 12 июля. Компания Arianespace и Европейское космическое агентство (ЕКА) проведут независимое расследование по факту неудачного запуска ракеты Vega с военным спутником Falcon Eye 1 Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) на борту. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении Arianespace.

"Европейское космическое агентство и Arianespace сразу же решили назначить независимую комиссию по расследованию, - отмечается в коммюнике. - Этой комиссии поручено проанализировать причины сбоя и определить меры, необходимые для обеспечения возобновления полетов Vega при соблюдении всех необходимых условий безопасности. Сопредседателями комиссии по расследованию являются генеральный инспектор ЕКА и старший вице-президент по техническим вопросам и качеству Arianespace".

Там подчеркнули, что произошедший случай - "первый провал после 14 успешных запусков подряд с начала использования космодрома Куру во Французской Гвиане с 2012 года".

В компании также указали, что в Гвианском космическом центре продолжается подготовка к очередному запуску европейской ракеты Ariane 5.

Согласно информации делового еженедельника Les Echos, после неудачного запуска стоимость акций генерального подрядчика Vega итальянского концерна Avio упали на 12,31% на Миланской фондовой бирже.

11 июля 2019 года запуск европейской ракеты-носителя Vega с космодрома в Куру (Французская Гвиана) закончился неудачей. Сбой в работе носителя возник примерно через две минуты после старта. В результате был потерян военный разведывательный спутник ОАЭ FalconEye1.

Это первый неудачный запуск ракеты данного класса. Первоначально он был запланирован на ночь с 5 на 6 июля, затем перенесен на 7 июля из-за сильных высотных ветров над площадкой Гвианского космического центра. В дальнейшем дата пуска была еще раз передвинута - на 11 июля.