Роскосмос получил первые снимки со спутника "Метеор-М"

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Роскосмос опубликовал в пятницу на своем сайте первый снимок, полученный с запущенного неделю назад метеорологического спутника "Метеор-М" № 2-2.

Получены первые данные с нового гидрометеорологического космического аппарата «Метеор-М» № 2-2, запущенного 5 июля с космодрома #Восточный — https://t.co/FMXATKRsAF Все обеспечивающие системы работают в штатном режиме и без замечаний pic.twitter.com/CdkMe9jU8h

"Сегодня осуществлен перевод в режим съемки многозонального сканирующего устройства малого разрешения (МСУ-МР). Проведенный анализ данных показал, что прибор работает в штатном режиме. С МСУ-МР получены первые снимки хорошего качества, которые уже переданы разработчику космического аппарата "Метеор-М" № 2-2", - говорится в сообщении, сопровождающем опубликованную фотографию.

Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с метеорологическим спутником "Метеор-М" № 2-2 и 32 космическими аппаратами в качестве попутной полезной нагрузки состоялся 5 июля в 08:41 мск. Это первый старт ракеты с космодрома Восточный в этом году и пятый пуск в истории нового российского космодрома. В качестве попутной нагрузки на орбиты были доставлены 32 малых космических аппарата, в том числе три, разработанные с участием МГУ.

"Метеор-М" № 2-2 - гидрометеорологический спутник, разработанный АО "Корпорация "ВНИИЭМ". Аппарат "Метеор-М" № 2-1 был утрачен после запуска с Восточного 28 ноября 2017 года.