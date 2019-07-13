Запуск японской ракеты с бумажным самолетиком на борту перенесен на неделю

ТОКИО, 13 июля. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Японская компания Interstellar Technologies в субботу приняла решение перенести четвертый по счету запуск ракеты MOMO собственной разработки. Об этом говорится в сообщении компании.

Решение о переносе запуска было принято в связи с неблагоприятными погодными условиями. В качестве новой даты запуска было выбрано 20 июля.

В рамках планируемой миссии ракета должна достигнуть открытого космоса и там при помощи специальной установки произвести запуск сложенного из бумаги небольшого самолетика. Это будет первый подобный опыт в мире, а сам процесс специалисты компании будут контролировать с помощью камеры.

Кроме того, в качестве эксперимента в ракетное топливо планируется добавить немного сакэ из префектуры Вакаяма. Соответствующее предложение поступило от одной из базирующихся там алкогольных компаний, которая таким образом хочет прорекламировать свой продукт. Еще одной необычной задачей для предстоящей миссии станет доставка в космос бургера и кофейных бобов элитного сорта Panama Geisha, считающегося одним из самых дорогих в мире.

Длина ракеты составляет всего 10 м, диаметр 50 см, а вес около тонны. Стоимость проекта, по некоторым оценкам, не превышает 50 млн иен ($445 тыс.). В Interstellar Technologies надеются после 2020 года наладить коммерческое производство компактных ракет, предназначенных для запуска на орбиту сверхмалых спутников. Два запуска MOMO в прошлом году завершились неудачно, однако в мае ракета, как и планировалось, вышла в открытый космос и достигла высоты 113 км.

В феврале прошлого года Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) успешно запустило аналогичную по параметрам ракету-носитель SS-520 с коммуникационным спутником TRICOM1 весом 3 кг. Позднее она попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая компактная космическая ракета в мире.