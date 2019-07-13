"Протон-М" с космической обсерваторией "Спектр-РГ" стартовал с космодрома Байконур

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Ракета-носитель "Протон-М", которая вместе с разгонным блоком ДМ-03 должна вывести космическую обсерваторию "Спектр-РГ" на орбиту, стартовала в 15:30:57 мск с площадки №81 космодрома Байконур. Трансляция ведется на сайте Роскосмоса.

Головной блок в составе разгонного блока ДМ-03 и космической обсерватории "Спектр-РГ" отделился от третьей ступени ракеты-носителя. "Есть отделение орбитального в составе разгонного блока с космическим аппаратом "Спектр-РГ", - сказал комментатор во время трансляции.

Отделение обсерватории от разгонного блока ДМ-03 на целевой орбите произойдет примерно через два часа.

Первоначально обсерваторию планировалось отправить в космос 21 июня, однако в день старта ее запуск был перенесен на 12 июля. Заместитель генерального директора Роскосмоса по космическим комплексам и системам Михаил Хайлов объяснил это решение проблемами, которые возникли при проверке одного из разовых химических источников тока, входящих в состав этого аппарата.

В четверг в Роскосмосе сообщили ТАСС, что в рамках подготовки к запуску проводятся дополнительные испытания. Позже пресс-служба уточнила, что работы проводятся из-за замечаний к ракете-носителю. В пятницу госкомиссия приняла решение перенести запуск на 13 июля.

О "Спектре-РГ"

"Спектр-РГ" будет вести наблюдения в районе точки Лагранжа L2 (точка, в которой уравновешиваются силы притяжения Солнца и Земли, поэтому обсерватория сможет оставаться неподвижной) системы Солнце - Земля, находящейся в 1,5 млн км от Земли. Полет до нее займет около трех месяцев.

Запуск "Спектра-РГ" стал вторым стартом носителя данного типа в 2019 году. Первый был осуществлен 30 мая с космодрома Байконур. Тогда на орбиту был запущен спутник связи "Ямал-601". Ракета и разгонный блок "Бриз-М" отработали штатно.

"Спектр-РГ" - совместный российско-германский проект. Его основной задачей станет создание детальной карты неба в рентгеновском диапазоне длин волн. Обсерватория будет сканировать небо в широком энергетическом диапазоне с высокой чувствительностью и угловым разрешением.

Научный руководитель аппарата академик РАН Рашид Сюняев в конце апреля рассказал журналистам, что ученые рассчитывают увидеть с помощью астрофизической обсерватории около 3 млн черных дыр и вспышки 700 тыс. звезд. На орбитальной обсерватории "Спектр-РГ" установлены два рентгеновских зеркальных телескопа: немецкий eRosita и российский ART-XC. С помощью этих аппаратов ученые намерены заглянуть в самые дальние уголки Вселенной.