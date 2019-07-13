Обсерватория "Спектр-РГ" отделилась от разгонного блока на целевой орбите

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Космическая обсерватория "Спектр-РГ" отделилась от разгонного блока ДМ-03. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в субботу на странице Роскосмоса в Twitter.

"Орбитальная обсерватория "Спектр-РГ" успешно отделилась от разгонного блока ДМ-03 на целевой орбите", - говорится в сообщении госкорпорации.

Как подчеркнули в Роскосмосе, в течение ближайших трех месяцев, пока будет осуществляться перелет к точке Лагранжа L2 (точка, в которой уравновешиваются силы притяжения Солнца и Земли, поэтому обсерватория сможет оставаться неподвижной), пройдет "юстировка, калибровка и тестирование телескопов и пробные наблюдения".

Ракета-носитель "Протон-М" стартовала сегодня с площадки №81 космодрома Байконур. Первоначально обсерваторию планировалось отправить в космос 21 июня, однако в день старта ее запуск был перенесен на 12 июля. Заместитель генерального директора Роскосмоса по космическим комплексам и системам Михаил Хайлов объяснил это решение проблемами, которые возникли при проверке одного из разовых химических источников тока, входящих в состав этого аппарата.

В четверг в Роскосмосе сообщили ТАСС, что в рамках подготовки к запуску проводятся дополнительные испытания. Позже пресс-служба уточнила, что работы проводятся из-за замечаний к ракете-носителю. В пятницу госкомиссия приняла решение перенести запуск на 13 июля.

О "Спектре-РГ"

"Спектр-РГ" - совместный российско-германский проект. Его основной задачей станет создание детальной карты неба в рентгеновском диапазоне длин волн. Обсерватория будет сканировать небо в широком энергетическом диапазоне с высокой чувствительностью и угловым разрешением.

Научный руководитель аппарата академик РАН Рашид Сюняев в конце апреля рассказал журналистам, что ученые рассчитывают увидеть с помощью астрофизической обсерватории около 3 млн черных дыр и вспышки 700 тыс. звезд.

На орбитальной обсерватории "Спектр-РГ" установлены два рентгеновских зеркальных телескопа: немецкий eRosita и российский ART-XC. Наземная поддержка аппарата будет осуществляться как российскими, так и немецкими телескопами и обсерваториями.