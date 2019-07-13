Фрагмент запущенной ракеты "Протон-М" передадут в музей НПО машиностроения

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Фрагмент запущенной в субботу ракеты-носителя "Протон-М" с изображением академика Владимира Челомея передадут в музей НПО машиностроения. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой предприятия.

"После пуска фрагмент отработанной второй ступени ракеты с изображением В.Н. Челомея будет передан в Музей истории и достижений АО "ВПК "НПО машиностроения", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что пуск ракеты с портретом академика была приурочен к 105-летию со дня его рождения. С помощью ракеты была запущена космическая обсерватория "Спектр-РГ".

С инициативой нанесения изображения Челомея выступили сотрудники НПО машиностроения, позже инициативу поддержали в Роскосмосе. На предприятии пояснили, что "оптимальный вариант изображения В.Н. Челомея и место размещения его портрета на ракете-носителе" были выбраны совместно с Центром им. М.В. Хруничева, который производит носитель.

Челомей родился 30 июня в городе Седльце, который сейчас расположен на территории современной Польши. В годы Великой Отечественной войны он занимался созданием пульсирующего воздушно-реактивного двигателя, а затем - самолетов-снарядов. Больше всего он известен как создатель серии морских крылатых ракет. В годы его руководства ОКБ-52 в бюро начали разрабатывать ракету-носитель "Протон" (УР-500) и орбитальную станцию "Алмаз".