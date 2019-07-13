Устранивших замечания перед запуском "Протона-М" специалистов представят к госнаградам

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Специалисты, которые устранили неполадки в ракете "Протон-М" перед запуском космической обсерватории "Спектр-РГ", будут представлены к госнаградам. Об этом написал в субботу генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин на своей странице в Twitter.

Специалисты боевого расчёта, которые в рекордные сроки устранили серьёзные предстартовые замечания и обеспечили штатный пуск ракеты-носителя и разгонного блока, будут представлены к государственным наградам pic.twitter.com/I6y3mwCY8D

"Специалисты боевого расчета, которые в рекордные сроки устранили серьезные предстартовые замечания и обеспечили штатный пуск ракеты-носителя и разгонного блока, будут представлены к государственным наградам", - написал Рогозин.

Ракета-носитель "Протон-М" стартовала с площадки №81 космодрома Байконур около 15:31 мск, через два часа обсерватория успешно отделилась от разгонного блока. Первоначально обсерваторию планировалось отправить в космос 21 июня, однако в день старта ее запуск был перенесен на 12 июля. Заместитель генерального директора Роскосмоса по космическим комплексам и системам Михаил Хайлов объяснил это решение проблемами, которые возникли при проверке одного из разовых химических источников тока, входящих в состав этого аппарата.

В четверг в Роскосмосе сообщили ТАСС, что в рамках подготовки к запуску проводятся дополнительные испытания. Позже пресс-служба уточнила, что работы проводятся из-за замечаний к ракете-носителю. В пятницу госкомиссия приняла решение перенести запуск на 13 июля.

"Спектр-РГ" - совместный российско-германский проект. Его основной задачей станет создание детальной карты неба в рентгеновском диапазоне длин волн. Обсерватория будет сканировать небо в широком энергетическом диапазоне с высокой чувствительностью и угловым разрешением.

Научный руководитель аппарата академик РАН Рашид Сюняев в конце апреля рассказал журналистам, что ученые рассчитывают увидеть с помощью астрофизической обсерватории около 3 млн черных дыр и вспышки 700 тыс. звезд.

На орбитальной обсерватории "Спектр-РГ" установлены два рентгеновских зеркальных телескопа: немецкий eRosita и российский ART-XC. С помощью этих аппаратов ученые намерены заглянуть в самые дальние уголки Вселенной. Наземная поддержка аппарата будет осуществляться как российскими, так и немецкими телескопами и обсерваториями.