Глава РАН считает вывод на орбиту "Спектра-РГ" успехом мировой науки

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Вывод на орбиту космической обсерватории "Спектр-Рентген Гамма" является большой удачей не только российской, но и мировой науки. Об этом заявил ТАСС в воскресенье президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.

"Успешный запуск на орбиту космической обсерватории "Спектр-РГ" - это большая удача, успех не только российской, но и мировой науки. Уникальная обсерватория позволит ученым детально изучить Вселенную, получить снимки миллионов объектов, понять, как образовываются и развиваются эти объекты. Результатами работы обсерватории будут пользоваться исследователи не только в России и Германии, но во всем мире", - сказал он.

Ракета-носитель "Протон-М" с космической обсерваторией "Спектр-РГ" стартовала в 15:31 мск 13 июля с космодрома Байконур. Отделение всех трех ступеней и головного обтекателя прошли штатно. После отделения третьей ступени и выхода аппарата на промежуточную орбиту были проведены два сеанса включения маршевого двигателя разгонного блока, после чего он также отделился от телескопа, который направился дальше в космос.

После выхода на промежуточную орбиту обсерватория "Спектр-РГ" отделилась от разгонного блока ДМ-03.

Телескопу предстоит за три месяца преодолеть 1,5 млн километров и выйти в окрестность точки Лагранжа L2 системы Солнце-Земля. После этого аппарат должен начать активную работу. Всего по плану аппарат должен будет проработать 6,5 лет.

По словам главы РАН, астрофизики уже ждут запусков следующих суперсовременных научных обсерваторий - "Спектр - Ультрафиолет" ("Спектр-УФ") и "Спектр - Миллиметрон" ("Спектр-М").

"Эти аппараты, вслед за "Спектр-РГ" откроют новую эру в исследовании Вселенной", - отметил он.

О "Спектре-РГ"

Научный космический аппарат "Спектр-Рентген-Гамма" ("Спектр-РГ") - рентгеновская обсерватория. Ее миссия - создание карты видимой Вселенной в рентгеновском диапазоне электромагнитного излучения, на которой будут отмечены все крупные скопления галактик.

Обсерватория "Спектр-РГ" включает два уникальных рентгеновских зеркальных телескопа: ART-XC (Россия) и eROSITA (Германия), работающих по принципу рентгеновской оптики косого падения. Телескопы установлены на космической платформе "Навигатор" (Россия), адаптированной под задачи проекта.

Обсерватория "Миллиметрон"

Обсерватория "Миллиметрон" предназначена для исследования объектов дальнего космоса в миллиметровом, субмиллиметровом и дальнем инфракрасном диапазонах спектра. С ее помощью ученые рассчитывают получить данные о глобальной структуре Вселенной, строении и эволюции галактик, их ядер, звезд и планетных систем, космической пыли, а также об органических соединениях в космосе, объектах со сверхсильными гравитационными и электромагнитными полями. Диаметр главного зеркала космической обсерватории составляет 10 метров. "Спектр-М" планируется запустить в район точки Лагранжа L2 (точка, в которой уравновешиваются силы притяжения Солнца и Земли, поэтому обсерватория сможет оставаться неподвижной) системы Солнце - Земля, находящейся в 1,5 млн км от Земли.

Проект "Спектр-УФ"

Спектр-УФ" (ВКО-УФ) - космическая обсерватория, предназначенная для работы в ультрафиолетовом диапазоне спектра, недоступном для наблюдения с Земли. Реализация проекта осуществляется с целью исследования наиболее загадочных стадий эволюции Вселенной, природы аккреционных процессов во Вселенной, изучения ранней эволюции звезд типа Солнца и протопланетных дисков, а также изучения физико-химического состава планетных атмосфер в Солнечной системе и за ее пределами.