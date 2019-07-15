Новый экипаж экспедиции на МКС послушает песни Визбора перед стартом 20 июля

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Экипаж новой длительной экспедиции на МКС будет слушать перед полетом песни Юрия Визбора. Они войдут в предстартовый плейлист, рассказал космонавт Александр Скворцов в интервью Центру подготовки космонавтов (ЦПК) имени Ю. А. Гагарина.

"Очень люблю песни Юрия Визбора, они добрые, душевные. И в этот раз, когда будем ждать старта, они тоже будут звучать, в том числе его "Домбайский вальс", - отметил космонавт, интервью которого опубликовано на сайте ЦПК.

Скворцов также признался, что сократил свою часть плейлиста. "Немного сократил свою часть, чтобы ребята послушали все свои песни, которые хотят", - сказал член экипажа. Весь плейлист будет занимать около 40 минут.

20 июля планируется запуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем и тремя членами длительной экспедиции на МКС на борту. На Международную космическую станцию должны отправиться российский космонавт Александр Скворцов, а также астронавты Эндрю Морган (NASA) и Лука Пармитано (Европейское космическое агентство).