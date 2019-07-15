Ученые опубликовали фото и видео первого пролета "Спектра-РГ" над территорией России

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Заведующий обсерваторией Кубанского Государственного университета Александр Иванов наблюдал в телескоп первый пролет аппарата "Спектр-РГ" и разгонного блока ДМ-03 над территорией России. Фото и видео были опубликованы на сайте Института космических исследований РАН в понедельник.

"На видео показано прохождение разгонного блока ДМ-03 и космического аппарата "Спектр-РГ", движение проходило по созвездию Лисички, густонаселенному участку Млечного пути", - говорится в подписи к видео.

Наблюдения проводились с помощью телескопа МАК 254 мм/1200 мм.

Ракета-носитель "Протон-М" с космической обсерваторией "Спектр-РГ" стартовала с площадки №81 космодрома Байконур около 15:31 мск в субботу, через два часа обсерватория успешно отделилась от разгонного блока.

Первоначально ее планировалось отправить в космос 21 июня, однако в день старта запуск был перенесен на 12 июля. Заместитель генерального директора Роскосмоса по космическим комплексам и системам Михаил Хайлов объяснил это решение проблемами, которые возникли при проверке одного из разовых химических источников тока, входящих в состав этого аппарата.

12 июля было принято решение о переносе запуска на 13 июля.