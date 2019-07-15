США хотят, чтобы все партнеры по МКС участвовали в программе возвращения на Луну

ВАШИНГТОН, 15 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты выступают за то, чтобы все государства - члены проекта создания и эксплуатации Международной космической станции (МКС), включая Россию, участвовали в американской программе возвращения человека на Луну. Об этом заявил в понедельник на телефонном брифинге для журналистов, отвечая на вопросы корреспондента ТАСС, руководитель Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джеймс Брайденстайн.

"Мне кажется, Международная космическая станция - это, как я упоминал ранее, не только чудо техники, но и чудо дипломатии. Считаю, что это [начинание] сработало очень хорошо для всех вовлеченных [в него] стран. На мой взгляд, речь идет о модели [сотрудничества] применительно к тому, как мы движемся к Луне. И, да, мы бы хотели, чтобы все партнеры [по созданию и эксплуатации] МКС стали частью этих усилий, направленных на возвращение на Луну", - сказал глава американского космического ведомства.

По его словам, США стремились бы расширить число участников партнерства такого рода. Брайденстайн заявил, что американская сторона надеется за счет этого добиться в том числе распределения финансовой нагрузки, связанной с реализацией планов возвращения человека на естественный спутник Земли и создания окололунной станции. "Мы в действительности хотели бы расширить это партнерство. У других стран есть средства в космосе, способные привести к сокращению наших расходов или к распределению нашего [финансового] бремени", - отметил глава NASA.

"Конечно, - убежден Брайденстайн, - они [такие государства] также заинтересованы в том, чтобы быть частью данного партнерства". "Абсолютно, мы видим, и это прописано в директиве номер один по космической политике президента [США Дональда Трампа], что на Луну надо возвращаться устойчивым образом, вместе с иностранными и коммерческими партнерами. Думаю, отправной точкой являются партнеры по МКС. Однако нет оснований для того, чтобы это ограничивалось такими [рамками], это, безусловно, может расшириться", - продолжал глава NASA. "И мы хотим, - заверил Брайденстайн, - чтобы это было по-настоящему международной коллаборацией".

В связи с этим глава NASA подчеркнул, что имеет в виду планы не только возвращения на Луну, но и высадки человека на Марсе. "Конечно, первый шаг - это Луна. А в конечном счете - Марс", - подчеркнул Брайденстайн.

Ранее США приняли решение начать подготовку к полетам автоматических аппаратов и пилотируемых кораблей к Луне и использовать эту программу в качестве важного шага для организации путешествий в дальний космос, в первую очередь на Марс. NASA рассчитывает осуществить высадку на Луну в 2024 году и отправить астронавтов к Марсу ориентировочно в середине 2030-х годов.

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