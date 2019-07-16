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Роскосмос готовит приказ о награждении участвовавших в старте "Протона" специалистов

В госкорпорации также сообщили, что причиной переноса запуска космической обсерватории "Спектр-РГ" стала негерметичность трубопровода наддува бака во второй ступени ракеты

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Роскосмос в настоящее время готовит приказ о награждении государственными наградами специалистов, которые устранили неполадки в ракете-носителе "Протон" при запуске космической обсерватории "Спектр-РГ" 13 июля. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе Роскосмоса.

"Специалисты, участвовавшие стартовики будут отмечены наградами. Соответствующий приказ в процессе подготовки", - сказали в госкорпорации.

В Роскосмосе уточнили, что причиной переноса запуска космической обсерватории "Спектр-РГ" с 12 на 13 июля стала негерметичность трубопровода наддува бака во второй ступени ракеты-носителя "Протон".

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