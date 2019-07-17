Луна сквозь облака. В Петербурге прошли наблюдения частного лунного затмения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июля. /ТАСС/. Сеансы наблюдений частного лунного затмения прошли в Санкт-Петербургском планетарии в ночь на среду, передает корреспондент ТАСС.

"Мы наблюдаем частное затмение, последнее перед перерывом в шесть лет для Санкт-Петербурга. Дальше несколько лет затмения либо не будут видны вообще в Петербурге, либо будут не такими впечатляющими. Сейчас прошел максимум фазы - 65% лунного диска было закрыто земной тенью", - рассказала ТАСС заведующая обсерваторией планетария Мария Смирнова.

Переменчивая облачность

Затмение вызывало ажиотаж в городе - уже накануне билеты в планетарий невозможно было купить. Тем не менее непредсказуемая петербургская погода едва не сорвала наблюдения. За час до затмения небо было затянуто облаками, шел сильный дождь, который прекратился уже в ходе начальной фазы затмения. Поэтому первая часть сеанса была посвящена устройству телескопа и принципам наблюдения за звездным небом.

Наконец зрителям открылась часть Луны, не скрытая тенью от Земли. Сначала тусклая полоска отраженного света спутника Земли была едва различима из-за облаков, затем контуры становились четче. Теперь наблюдатели, среди которых было много детей, смогли внимательно разглядеть кратеры на поверхности Луны.

"Мы увидели и кратеры, и "лунные моря", а также постарались увидеть место высадки астронавтов миссии Аполлон 11 (совершивших высадку на поверхность Луны 20 июля 1969 года)", - рассказала Смирнова.

Кольца Сатурна

Помимо основного объекта наблюдений посетители планетария смогли увидеть также вторую по величине планету Солнечной системы - Сатурн. В телескоп был отчетливо виден не только контур планеты, но и ее знаменитые кольца, которые для петербургских любителей астрономии располагались не горизонтально, а вертикально.

"Сатурн сейчас особенно хорошо видно, потому что он находится близ противостояния. 10 июля Земля, Сатурн и Солнце выстроились в одну линию, планета была на минимальном от нас расстоянии, и свет от мелких частиц колец отражается напрямую, и они выглядят немного ярче, чем обычно", - пояснила Смирнова.

О затмении

Затмения Солнца и Луны можно наблюдать раз в шесть месяцев. В это время Солнце, Луна и Земля выстраиваются в одну линию. Если посередине оказывается Луна, то люди наблюдают солнечное затмение, а если Земля, - лунное. Лунное затмение наступает, когда спутник Земли (в фазе полнолуния) входит в конус тени, отбрасываемой нашей планетой. Когда поверхность Луны частично погружается в тень Земли, затмение называют частным. Когда же спутник полностью попадает в тень планеты, то происходит полное лунное затмение.

Из-за тени Луна приобретает красноватый оттенок, из-за чего такие события также называют "кровавой Луной".

Продолжительность частного затмения составила 1 час 58 минут. Его можно было наблюдать с 23:01 мск вторника до 02:00 мск среды практически на всей территории России.