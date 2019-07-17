ФПИ летом начнет создание возвращаемой ступени ракеты-носителя

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Фонд перспективных исследований (ФПИ) этим летом начинает проект по созданию возвращаемой ступени ракеты-носителя "Крыло-СВ", первые полеты демонстратора запланированы на 2021-2022 годы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе фонда.

"Проект создания возвращаемой ступени ракеты-носителя "Крыло-СВ" запускается летом этого года. Техническое задание на возвращаемую ступень подготовлено. Начнем с создания нескольких демонстраторов возвращаемой ступени", - рассказали в фонде.

Как сообщалось ранее, на первом демонстраторе с массогабаритным макетом ракетного двигателя будет отрабатываться управляемый спуск ступени на дозвуковом режиме. Его полеты запланированы на 2021-2022 годы.

Аванпроект возвращаемой ступени "Крыло-СВ" был подготовлен и защищен в ФПИ 29 мая 2018 года. Разработкой занималось КБ имени В. М. Мясищева. В журнале Объединенной авиастроительной корпорации "Горизонт" уточнялось, что после выхода ракеты на заданную высоту проект предполагает раскрытие крыла и включение реактивного двигателя. Это позволит вернуть первую ступень.

О проектах ФПИ

В настоящее время фонд работает более чем над 30 проектами, для этого открыты соответствующие лаборатории в ведущих университетах, НИИ и на предприятиях. Созданы три целевых поисковых лаборатории.

Всего ФПИ заключено 76 соглашений о сотрудничестве, предусматривающих, в том числе, права создания и внедрения результатов интеллектуальной деятельности в отраслях производства высокотехнологичной продукции различного назначения.