Экипаж SIRIUS завершил четырехмесячный изоляционный эксперимент

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Шесть членов экипажа SIRIUS вышли из Наземного экспериментального комплекса в Институте медико-биологических проблем РАН после завершения четырехмесячного изоляционного эксперимента.

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Экипаж во главе с Евгением Тарелкиным встретили руководители эксперимента, представители Роскосмоса, Ракетно-космической корпорации "Энергия", Центра подготовки космонавтов и NASA, родственники и журналисты.

Тарелкин, Дарья Жидова, Анастасия Степанова, Стефания Федяй, Рейнхолд Повилаитис и Аллен Миркадыров находились в изоляции с 19 марта. Сценарий эксперимента имитировал реальный полет на Луну с высадкой на ее поверхность.

"Участники международного экипажа SIRIUS поставленные вами задачи выполнили в полном объеме", - доложил его командир директору Института медико-биологических проблем РАН Олегу Орлову.

"Данный эксперимент призван стать одной из опор организации длительных полетов. Нынешний эксперимент позволит нам планомерно подготовить будущие миссии на Луну и минимизировать риски", - сказал журналистам на церемонии заместитель руководителя Роскосмоса Сергей Савельев.

Кроме того, шесть членов международного экипажа SIRIUS планируют устроить небольшую совместную вечеринку в честь завершения эксперимента, сказали они в среду после выхода из экспериментального комплекса.

"Я думаю, мы организуем небольшую вечеринку", - сказала член экипажа Стефания Федяй.

Все участники эксперимента сошлись во мнении, что во время изоляции им не хватало вкусной земной еды: стейка, шашлыка и пиццы.

Евгений Тарелкин, Дарья Жидова, Анастасия Степанова, Федяй, Рейнхолд Повилаитис и Аллен Миркадыров рады, что приняли участие в проекте подобного масштаба. "Надеюсь, что все, что мы там сделали, эксперименты, тесты пойдут на благо освоения Луны и Марса", - отметила Жидова.

"Человек может очень быстро адаптироваться к любым условиям. Я считаю, мы уже давно готовы осваивать другие планеты", - сказала в свою очередь Степанова.

Проект SIRIUS

Международный проект SIRIUS (Scientific International Research In Unique Terrestrial Station, Научное международное исследование в уникальном наземном комплексе) проводится совместно Институтом медико-биологических проблем РАН и Программой исследований человека NASA (Human Research Program) во взаимодействии с организациями-партнерами при широком участии специалистов из России, Германии, Франции, Италии и других стран.

Проект подразумевает проведение серии изоляционных экспериментов продолжительностью четыре, восемь и 12 месяцев в течение пяти лет.

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