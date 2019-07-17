Восьмимесячный эксперимент SIRIUS может начаться в конце 2020 года

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Следующий изоляционный эксперимент SIRIUS продолжительностью восемь месяцев может начаться в конце следующего года. Об этом ТАСС сообщил в среду директор Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Олег Орлов.

"Мы рассчитываем в конце следующего года начать восьмимесячный эксперимент. Ориентировочно - осень-зима", - сказал Орлов.

По его словам, помимо NASA к следующему этапу SIRIUS присоединиться ЕКА. При этом пока не известно, будет ли представитель европейского агентства участвовать непосредственно или будут только проводиться смоделированные европейскими учеными исследования.

В свою очередь главный менеджер этого проекта, руководитель отдела ИМБП РАН Марк Белаковский сообщил журналистам на церемонии завершения четырехмесячного эксперимента, что институт согласовал со своими международными партнерами проведение в 2022 году аналогичных исследований продолжительностью 12 месяцев.