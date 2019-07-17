Компания ULA отложила запуск навигационного спутника для ВВС США

НЬЮ-ЙОРК, 17 июля. /ТАСС/. Запуск ракеты-носителя Delta IV со вторым навигационным спутником GPS третьего поколения для нужд ВВС США отложен из-за технических неполадок. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в среду в Twitter американской компании United Launch Alliance (ULA).

Первоначально запуск был запланирован на 25 июля. Но, как отметили представители компании, при испытаниях неких комплектующих была зафиксирована их "нештатная работа". Ожидается, что теперь запуск состоится не раньше 22 августа.

До этого отправку в космос данного аппарата, произведенного компанией Lockheed Martin, откладывали не меньше трех раз.

Запуск первого из навигационных спутников GPS третьего поколения для нужд ВВС США был осуществлен в декабре 2018 года компанией SpaceX. Она отмечала, что аппарат разработан с тем, чтобы "передавать информацию о расположении, навигации и времени" в три раза точнее и при обеспечении "в восемь раз более высокой помехоустойчивости".

Ранее ULA также отменила запланированный на 17 июля запуск ракеты-носителя Atlas V со спутником защищенной связи AEHF военного назначения. Как ожидается, он будет осуществлен не ранее 8 августа.