СМИ: индийская лунная миссия "Чандраян-2" может стартовать 21-22 июля

НЬЮ-ДЕЛИ, 18 июля. /ТАСС/. Индийская организация космических исследований (ISRO) рассматривает возможность отправить космическую станцию "Чандраян-2" к Луне 21-22 июля после того, как запланированный ранее старт 15 июля был отменен. Об этом сообщает в четверг газета The Times of India со ссылкой на источники в космическом ведомстве.

По этой информации, технические службы индийского космодрома на острове Шрихарикота уверены, что смогут исправить "техническое препятствие" в течение 48 часов. ISRO может рассчитывать на 21-21 июля, поскольку это шанс успеть отправить миссию в период, когда Луна находится в наиболее благоприятной позиции по отношению к Земле. Следующее такое "окно" откроется уже в сентябре, указывает издание. Окончательное решение по поводу запуска может быть принято в самое ближайшее время, сообщили источники.

Индия отложила в минувший понедельник на неопределенный срок старт миссии "Чандраян-2" к Луне за 56 минут до запуска с космодрома на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе по техническим причинам. Станцию планировалось вывести в космос с помощью индийской ракеты-носителя GSLV Mk III в понедельник в 2:51 утра по местному времени (0:21 мск). Ожидалось, что "Чандраян-2" достигнет Луны 6-7 сентября. Индия намерена стать четвертой страной мира после США, России и КНР, космический аппарат которой сможет осуществить мягкую посадку на спутник Земли.

Станция общим весом более 3,8 тонны состоит из орбитального модуля, посадочного модуля и небольшого лунохода. Согласно проекту ISRO, посадочный модуль должен сесть в районе Южного полюса Луны, который ранее никто не исследовал. Планируется, что луноход Pragyan весом 27 кг, который будет получать энергию от солнечной батареи, проработает по меньшей мере один лунный день (14 земных суток). При этом орбитальный модуль должен проработать на орбите спутника Земли около года.

Это был уже не первый перенос начала экспедиции, изначально ожидалось, что индийская автоматическая станция отправится к Луне в апреле 2018 года. Затем было объявлено, что миссия переносится на октябрь 2018 года, потом старт был перенесен на январь 2019 года, а позднее - на апрель, май и, наконец, июль 2019 года. Но на этот раз впервые запуск был отменен, когда ракета уже стояла на стартовом столе космодрома.