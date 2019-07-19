СМИ: космическая лаборатория "Тяньгун-2" завершила миссию и сошла с орбиты

50 лет назад люди сели на Луну, в 2024-м NASA хочет туда вернуться. Но стоит ли игра свеч?

К полувековому юбилею высадки на Луне американцы всерьез решили обосноваться на нашем спутнике, а потом отправиться на Марс. У этой затеи много критиков

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