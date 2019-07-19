СМИ: космическая лаборатория "Тяньгун-2" завершила миссию и сошла с орбиты

ПЕКИН, 19 июля. /ТАСС/. Китайская космическая лаборатория "Тяньгун-2" в пятницу сошла с орбиты, завершив свою миссию. Об этом сообщила газета "Жэньминь Жибао".
По данным Программы пилотируемых полетов КНР, станция сгорит в атмосфере Земли, а некоторые ее обломки упадут в южной части Тихого океана.
"Тяньгун-2" весом 8,6 тонны была запущена 15 сентября 2016 года. Лаборатория могла состыковываться с пилотируемым челноком "Шэньчжоу" и грузовым кораблем "Тяньчжоу". Она использовалась для научно-технических испытаний, срок эксплуатации аппарата составлял два года.