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СМИ: космическая лаборатория "Тяньгун-2" завершила миссию и сошла с орбиты

Станция сгорит в атмосфере Земли, а некоторые ее обломки упадут в Тихий океан

ПЕКИН, 19 июля. /ТАСС/. Китайская космическая лаборатория "Тяньгун-2" в пятницу сошла с орбиты, завершив свою миссию. Об этом сообщила газета "Жэньминь Жибао".

По данным Программы пилотируемых полетов КНР, станция сгорит в атмосфере Земли, а некоторые ее обломки упадут в южной части Тихого океана.

"Тяньгун-2" весом 8,6 тонны была запущена 15 сентября 2016 года. Лаборатория могла состыковываться с пилотируемым челноком "Шэньчжоу" и грузовым кораблем "Тяньчжоу". Она использовалась для научно-технических испытаний, срок эксплуатации аппарата составлял два года.

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