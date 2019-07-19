Госкомиссия утвердила экипаж новой экспедиции на МКС

БАЙКОНУР /Казахстан/, 19 июля. /ТАСС/. Государственная комиссия утвердила новый экипаж длительной экспедиции на Международную космическую станцию (МКС), который отправится 20 июля на орбиту с космодрома Байконур на пилотируемом корабле "Союз МС-13". Об этом сообщил в пятницу журналистам представитель Центра подготовки космонавтов (ЦПК).

"В состав основного экипажа утверждены космонавт Роскосмоса Александр Скворцов и астронавты Эндрю Морган (NASA) и Лука Пармитано (Европейское космическое агентство)", - отметил представитель ЦПК.

В дублирующий экипаж вошли космонавт Сергей Рыжиков (Роскосмос), а также астронавты Томас Маршберн (NASA) и Соити Ногути (Японское агентство аэрокосмических исследований).

Старт ракеты "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-13" планируется на 20 июля в 19:28 мск с первой стартовой площадки ("Гагаринский старт"). Полет до станции должен пройти по шестичасовой схеме.

Всего на время экспедиции МКС-60/61 запланировано почти 50 экспериментов по программе научно-прикладных исследований, пять из них будут выполняться в автоматическом режиме без участия экипажа. Космонавты и астронавты будут работать с транспортными грузовыми кораблями типа "Прогресс МС" и кораблем "Союз МС-14", который запустят в беспилотном варианте, антропоморфным роботом "Федор".

Во время экспедиции на борт МКС впервые прилетит астронавт из Объединенных Арабских Эмиратов Хазаа аль-Мансури. Он проведет на станции около недели и вернется с экипажем "Союза МС-12". Сейчас на станции работают российский космонавт Алексей Овчинин, а также астронавты NASA Ник Хейг и Кристина Кох.