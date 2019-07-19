Китайская космическая лаборатория "Тяньгун-2" вошла в атмосферу Земли

ПЕКИН, 19 июля. /ТАСС/. Китайская космическая лаборатория "Тяньгун-2" в пятницу в 21:06 по местному времени (16:06 мск) вошла в атмосферу Земли, ее обломки упали в безопасном районе в южной части Тихого океана. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Программы пилотируемых полетов КНР.

"Станция под контролем вошла в атмосферу, что означает полное завершение ее миссии", - отмечается в заявлении.

В 17:30 по местному времени (12:30 мск) "Тяньгун-2" находилась на эллиптической орбите, минимальное удаление которой от поверхности Земли составляло 190 км, максимальное - 370 км.

Вторая орбитальная станция Китая

"Тяньгун-2" - второй китайский посещаемый пилотируемый аппарат. Модуль был запущен в космос 15 сентября 2016 года, с его помощью проверялась технология жизнеобеспечения для будущей китайской орбитальной станции и отработка стыковки с грузовыми кораблями. Лаборатория была обитаема на протяжении 30 дней, с 18 октября по 17 ноября 2016 года. На ее борту работали тайконавты Цзин Хайпэн и Чэнь Дун, после этого станция продолжила полет в автономном режиме.

20 апреля 2017 года с космодрома Вэньчан (южная провинция Хайнань) при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-7" был запущен грузовой корабль "Тяньчжоу-1". Он осуществил три стыковки и дозаправки "Тяньгун-2" в автоматическом режиме в апреле, июне и сентябре 2017 года. После этого грузовик был сведен с орбиты и сгорел в атмосфере.