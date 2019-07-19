Российский космонавт пообещал снять на видео работу робота "Федор" на орбите

БАЙКОНУР /Казахстан/, 19 июля. /ТАСС/. Космонавт, командир корабля "Союз МС-13" Александр Скворцов намерен снять на видео, как будет работать на орбите антропоморфный робот "Федор".

"Хочется оставить некоторую интригу. Я лучше потом сниму и покажу, что с ним будет происходить и что он будет делать", - сказал Скворцов в пятницу во время предполетной пресс-конференции.

Космонавт рассчитывает, что работа с "Федором" будет интересной и новой. "Будет он там стрелять или не стрелять, посмотрим. По крайней мере, работать с ним придется, работать будет интересно, работа будет новая . <...> Некий сценарий [работы] уже составлен", - сказал командир корабля в ответ на вопрос журналиста, не боится ли он находиться на МКС с роботом, который умеет стрелять.

Старт ракеты "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-13" планируется на 20 июля в 19:28 мск с первой стартовой площадки ("Гагаринский старт").

Робот "Федор"

Человекоподобный робот "Федор" создан компанией "Андроидная техника" и Фондом перспективных исследований по техническому заданию МЧС. Демонстрационный образец робота по проекту "Спасатель" изготовили в 2016 году. Первоначально он был известен под условным названием "Аватар", но затем получил собственное имя - FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research - "Финальный экспериментальный демонстрационный объект исследований").