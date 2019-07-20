WP рассказала о проблемах, из-за которых США могут не вернуться на Луну

ВАШИНГТОН, 20 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты могут не вернуться на Луну из-за проблем с финансированием миссии, разработкой тяжелой ракеты для полета и космических скафандров для высадки на спутник. Об этом говорится в опубликованной в субботнем номере газеты The Washington Post (WP) статье.

50 лет назад люди сели на Луну, в 2024-м NASA хочет туда вернуться. Но стоит ли игра свеч?

Весной Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) объявило о том, что новая программа высадки астронавтов на Луну называется "Артемида". Администрация США приняла решение начать подготовку к полетам автоматических аппаратов и пилотируемых кораблей к Луне и использовать эту программу в качестве важного шага для организации путешествий в дальний космос, в первую очередь на Марс. Американские специалисты рассчитывают осуществить высадку на Луну в 2024 году и отправить астронавтов к Марсу ориентировочно в середине 2030-х годов.

"[Президент США Дональд] Трамп хочет, чтобы американцы вернулись на Луну к 2024 году, но NASA по-прежнему необходимы ракета, скафандры и деньги", - говорится в статье. Кроме того, в США, отмечает издание, "есть опасения", что американские астронавты не "смогут снова" попасть на спутник Земли. Издание напоминает, что "в течение десятилетий" власти США "пытались и не смогли создать подобную Apollo [лунную] программу и активизировать деятельность NASA, которому с 1972 года не удается вернуть человека на Луну". "NASA сталкивается с препятствиями - как техническими, так и политическими - угрожающими сделать "Артемиду" еще одним [проектом] в череде амбициозных целей, которые никогда не увенчаются успехом", - говорится в статье.

Издание отмечает, что создаваемая американскими специалистами тяжела ракета Space Launch System (SLS) для отправки космического корабля на Луну "еще даже не взлетала, [ее разработка] на несколько лет отстает от графика, и неясно, когда она будет готова". "У NASA нет лунного посадочного модуля, чтобы доставить астронавтов на поверхность [спутника] и скафандров", в которых они могли бы передвигаться по Луне, считает издание. WP также указывает на сокращение бюджета лунной миссии. Так, на следующий финансовый год, который в США начинается с 1 октября, на этот проект планируется выделить всего $1,6 млрд. При этом оценочная стоимость осуществления миссии, поясняет издание, составляет от $20 млрд до $30 млрд и "требует дополнительно от $4 млрд до $6 млрд в год". Газета также указывает на проблему кадровых перестановок в управлении в связи с реализацией проекта "Артемида".

"Хотя полет на Луну может быть приоритетом для Белого дома, но только не для страны, которая остается расколотой по политическим, культурным и классовым признакам", - говорится в статье.

Первая высадка на Луну

Спускаемый аппарат американского корабля Apollo 11 совершил первую в истории посадку на Луну 20 июля 1969 года. На поверхность спутника Земли тогда высадились два астронавта: командир корабля Нил Армстронг и пилот лунного модуля Эдвин Олдрин. Третий член экипажа, Майкл Коллинз, оставался на окололунной орбите в командном модуле корабля.

В ходе последовавших пяти полетов были также совершены успешные высадки астронавтов на Луну, последняя из них - в 1972 году экипажем Apollo 17. Всего на Луне в рамках шести экспедиций побывали 12 астронавтов. На Землю было доставлено свыше 180 кг образцов лунного грунта. Завершающим аккордом программы Apollo стала встреча на орбите советского корабля "Союз-19" и американского Apollo 18 17 июля 1975 года - первая в истории космонавтики международная стыковка.