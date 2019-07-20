Ракета "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-13" стартовала с космодрома Байконур

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР /Казахстан/, ‪20 июля‬. /ТАСС/. Российская ракета-носитель среднего класса "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-13" запущена с космодрома Байконур, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Ракета взлетела с 1-й стартовой площадки космодрома ("Гагаринский старт") ‪в 19:28‬ мск. К Международной космической станции (МКС) отправились космонавт Роскосмоса Александр Скворцов, а также астронавты Эндрю Морган (NASA) и Лука Пармитано (Европейское космическое агентство).

"Союз МС-13", на борту которого находятся три члена экипажа длительной экспедиции на МКС, отделился от третьей ступени ракеты-носителя "Союз-ФГ" и начал автономный полет к станции, сообщил диктор во время запуска.

"Есть штатное отделение космического корабля", - сказал представитель Роскосмоса.

Как сообщили в Центре управления полетами, было зафиксировано раскрытие солнечных батарей пилотируемого корабля.

"По телеметрической информации, <...> раскрыты солнечные батареи корабля. Внешние элементы конструкции корабля полностью раскрыты", - сказал диктор, ведущий репортаж в ЦУПе.

По данным телеметрии, параметры орбиты корабля соответствуют расчетным.

Примерно через девять минут после запуска "Союз МС-13" должен отделиться от третьей ступени носителя. Планируется, что корабль будет лететь к станции по шестичасовой схеме, то есть сделает четыре витка вокруг Земли. Стыковка корабля с МКС намечена ‪на 21 июля в 01:50‬ мск.

Миссия на МКС

Новые члены длительной экспедиции на МКС будут работать на станции 201 сутки. Однако американский представитель задержится дольше, поскольку его место в корабле при возвращении на Землю займет астронавт NASA Кристина Кук. Длительность ее пребывания на МКС увеличена из-за полета первого астронавта Объединенных Арабских Эмиратов Хазаи аль-Мансури. За время работы на орбите экипаж проведет почти 50 экспериментов по программе научно-прикладных исследований, пять из них будут выполняться в автоматическом режиме без участия экипажа.

Также экипажу новой экспедиции предстоит принять на МКС аль-Мансури, который прибудет туда в сентябре. Он проведет на станции около недели и вернется с экипажем "Союза МС-12".

Сейчас на станции работают российский космонавт Алексей Овчинин, а также астронавты NASA Ник Хейг и Кук.