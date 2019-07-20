США в 2020 году отправят астронавтов в космос на своей ракете

ВАШИНГТОН, 20 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты уже в следующем году смогут отправлять американских астронавтов в космос на ракете собственного производства. Об этом сообщил в субботу вице-президент США Майкл Пенс, выступая в Космическом центре им. Кеннеди на космодроме на мысе Канаверал в штате Флорида. Его выступление транслировалось на сайте Белого дома.

"В течение следующего года мы вновь отправим в космос американских астронавтов на американских ракетах с территории США", - утверждал он на встрече, посвященной 50-й годовщине первой высадки человека на Луну. После прекращения в 2011 году полетов американских шаттлов доставка на МКС астронавтов NASA осуществляется российскими пилотируемыми кораблями "Союз". Сейчас новые американские космические корабли для пилотируемых полетов разрабатывают компании SpaceX и Boeing.

По словам Пенса, "Америка вернется на Луну в течение ближайших пяти лет, а следующим мужчиной и первой женщиной на Луне станут американские астронавты". Речь идет о новой американской пилотируемой лунной программе, названной Artemis. Вице-президент также заявил, что новый пилотируемый корабль Orion, который планируется задействовать в ее реализации, "завершен и готов начать подготовку к первому историческому полету".

"В ближайшие годы американские астронавты вернутся на Луну на борту Orion, <...> мы будем проводить недели и месяцы, а не дни и часы на поверхности Луны", - сказал Пенс. Астронавты, по его словам, "на этот раз собираются остаться на Луне, чтобы исследовать и разрабатывать новые технологии". "Мы будем добывать воду из льда в постоянно затененных участках кратеров Южного полюса [спутника]. Мы будем летать на космических аппаратах нового поколения, которые позволят нам достичь Марса не через годы, а через месяцы", - сказал вице-президент.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что Соединенные Штаты могут не вернуться на Луну из-за проблем с финансированием миссии, разработкой тяжелой ракеты для полета и космических скафандров для высадки на спутник.