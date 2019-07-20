"Союз МС-13" с тремя членами экипажа на борту пристыковался к МКС

БАЙКОНУР /Казахстан/, 21 июля. /ТАСС/. Пилотируемый корабль "Союз МС-13" с пристыковался в воскресенье в автоматическом режиме к модулю "Звезда" Международной космической станции (МКС). Трансляция стыковки велась на сайте Роскосмоса.

"Есть касание, есть захват", - сказал представитель Центра управления полетами.

Корабль доставил на станцию членов длительной экспедиции МКС-60/61 - космонавта Роскосмоса Александра Скворцова и астронавтов Эндрю Моргана (НАСА) и Луку Пармитано (Европейское космическое агентство).

Запуск "Союза МС-13" прошел по шестичасовой схеме. Теперь экипажу Международной космической станции предстоит проверить герметичность стыковки, после чего будет выровнено давление между пилотируемым кораблем и МКС. Затем Скворцов, Морган и Пармитано смогут перейти на станцию.

Ракета-носитель "Союз-ФГ" была запущена в субботу с 1-й стартовой площадки Байконура ("Гагаринский старт") в 19:28 мск. В ходе экспедиции МКС-60/61 предстоит выполнить почти 50 экспериментов по программе научно-прикладных исследований, пять из них будут проходить в автоматическом режиме - без участия экипажа.