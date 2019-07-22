Маск: SpaceX могло бы и не существовать, если бы не высадка человека на Луну

ВАШИНГТОН, 22 июля. /ТАСС/. Компании SpaceX могло бы и не существовать, если бы спускаемый аппарат корабля "Аполлон-11" не совершил первую в истории посадку на Луну 20 июля 1969 года. Об этом заявил глава компании Илон Маск в интервью телеканалу CBS , которое транслировалось в воскресенье.

50 лет назад люди сели на Луну, в 2024-м NASA хочет туда вернуться. Но стоит ли игра свеч?

Предприниматель при этом отметил, что он родился через два года после высадки человека на спутник Земли. "Посадка на Луну была, пожалуй, самым вдохновляющим событием в истории. Оно, безусловно, вдохновило и меня. Я не уверен, что SpaceX существовал бы, если бы не "Аполлон-11", - подчеркнул 48-летний Маск.

Он признался, что долгое время был уверен, что США "построят свою базу на Луне и отправят людей на Марс". "И вот сейчас 2019 год, у США в общем-то пока нет возможности отправлять людей даже на низкую околоземную орбиту", - отметил глава SpaceX, которая доставляет грузы на Международную космическую станцию. При этом он указал, что эта проблема будет решена с помощью корабля компании Crew Dragon примерно через шесть месяцев.

Он был запущен в автоматическом режиме к Международной космической станции 2 марта и пристыковался к ней на следующий день. Старт с экипажем запланирован на осень 2019 года.

После прекращения полетов в 2011 году американских шаттлов доставка на МКС астронавтов NASA осуществляется российскими пилотируемыми кораблями "Союз". В настоящее время новые американские космические корабли для пилотируемых полетов разрабатывают компании SpaceX и Boeing.

Повторное применение ракет

Предприниматель отметил, что хочет, чтобы однажды люди смогли жить на других планетах, особенно на Марсе. Он подчеркнул необходимость "скорейшего повторного применения" ракет. "Когда самолет приземляется, мы ожидаем только пока его заправят и, может быть, пополнят запасы воды и продовольствия, - пояснил Маск. - Обычно исходят из того, что можно вновь отправиться в полет на этом самолете в кратчайшие сроки. Уже через час вы можете развернуться и полететь куда-нибудь еще. То же самое должно происходить и с ракетами".

Говоря о полете на Луну, Маск отметил, что SpaceX может послать туда корабль уже через два года. "Это будет звучать довольно безумно, но, конечно, космический аппарат без экипажа, я думаю, мы сможем отправить на Луну через два года", - отметил он.

Весной NASA объявило о том, что новая программа высадки астронавтов на Луну называется "Артемида". Администрация США приняла решение начать подготовку к полетам автоматических аппаратов и пилотируемых кораблей к Луне и использовать эту программу в качестве важного шага для организации путешествий в дальний космос, в первую очередь на Марс. Американские специалисты рассчитывают осуществить высадку на Луну в 2024 году и отправить астронавтов к Марсу ориентировочно в середине 2030-х годов.