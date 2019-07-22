Пенс рассказал о программе возвращения американцев на Луну

ТАСС, 22 июля. Американские астронавты вернутся на Луну в 2024 году для того, чтобы "создать плацдарм для последующего освоения Марса". Об этом в воскресенье заявил вице-президент США Майкл Пенс в интервью телеканалу CBS .

50 лет назад люди сели на Луну, в 2024-м NASA хочет туда вернуться.

50 лет назад люди сели на Луну, в 2024-м NASA хочет туда вернуться. Но стоит ли игра свеч?

"Соединенные Штаты на 100% привержены цели отправить астронавтов обратно на Луну в 2024 году и заложить там основу своего длительного, устойчивого присутствия для того, чтобы затем осуществить пилотируемый полет на Марс", - сказал он.

При этом Пенс выразил надежду, что полет на естественный спутник Земли будет совершен на новом корабле Orion, который доставит тяжелая ракета Space Launch System (SLS). "При предыдущих президентских администрациях этот проект не получал необходимое финансирование, ему не уделялось достаточно внимания. Наша администрация не допустит такой ошибки", - отметил вице-президент.

По словам Пенса, если компании Lockheed Martin и Boeing, которые разрабатывают Orion и SLS соответственно, "не смогут обеспечить полеты астронавтов" на Луну и Марс, то власти могут обратиться к услугам других компаний, например, SpaceX. Говоря о полете на спутник Земли, глава этой фирмы Илон Маск в воскресенье указал, что SpaceX готовится "послать непилотируемый космический аппарат на Луну уже через два года".

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) весной объявило о том, что новая программа освоения Луны получила название "Артемида". Она будет состоять из трех этапов: первая миссия (Artemis 1), предусматривающая непилотируемый испытательный полет "Ориона" вокруг Луны и его возвращение на Землю, запланирована на вторую половину 2020 года. Второй этап (Artemis 2) - облет спутника Земли с экипажем на борту - должен состояться в 2022 году. На третьем этапе миссии (Artemis 3) NASA рассчитывает осуществить высадку астронавтов на Луну в 2024 году.

В мае президент США Дональд Трамп объявил о намерении направить в бюджет NASA дополнительно $1,6 млрд на программы освоения Луны и Марса. Эту сумму Белый дом запросит у Конгресса в дополнение к $21 млрд на финансирование космического агентства, которые ранее было предложено выделить в 2020 финансовом году, начинающемся 1 октября.

Руководитель NASA Джеймс Брайденстайн 15 июля заявил, что пилотируемый полет на Марс может состояться уже в 2033 году.