Индия осуществила успешный запуск ракеты с автоматической станцией "Чандраян-2" к Луне

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 июля. /ТАСС/. Индийская организация космических исследований (ISRO) отправила в понедельник к Луне межпланетную автоматическую станцию "Чандраян-2" с луноходом на борту. Старт ракеты-носителя GSLV Mk III (Geosynchronous Satellite Launch Vehicle Mark III), который транслировали индийские телеканалы в прямом эфире, состоялся с космодрома, расположенного в космическом центре им. Сатиша Дхавана на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе.

Станция общим весом более 3,8 тонны отправилась в космос со второй попытки. ISRO отложила 15 июля по техническим причинам миссию за 56 минут до запуска, когда ракета уже стояла на стартовой площадке космодрома и шел обратный отсчет. Ожидается, что автоматическая станция достигнет Луны 6-7 сентября.

"Чандраян-2" состоит из орбитального модуля, посадочного модуля и небольшого лунохода. Согласно проекту ISRO, посадочный модуль должен сесть в районе Южного полюса Луны, который ранее никто не исследовал. Планируется, что 27-килограммовый луноход Pragyan ("Прагьян" - "познание", "мудрость" на санскрите), который будет получать энергию от солнечной батареи, проработает по меньшей мере один лунный день (14 земных суток). При этом орбитальный модуль должен работать на орбите спутника Земли около года.

Аппарат "Чандраян-2" должен продолжить индийскую лунную программу, которую начал аппарат "Чандраян-1", отправленный к спутнику Земли в 2008 году. Но "Чандраян-1" был орбитальной станцией, а миссия "Чандраян-2" - гораздо более сложный проект, благодаря ему Индия намерена стать четвертой страной мира (после США, России и Китая), которая смогла осуществить мягкую посадку на спутнике Земли.

Сроки экспедиции неоднократно переносились: изначально ожидалось, что станция отправится к Луне в апреле 2018 года. Затем было объявлено, что миссия переносится на октябрь 2018 года, потом на январь 2019 года, а позднее на апрель, потом май и, наконец, июль 2019 года.

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