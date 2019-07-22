Компания "Газпром космические системы" полностью приняла управление спутником "Ямал-601"

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Управление спутником "Ямал-601" полностью передано подразделениям компании "Газпром космические системы". Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном в понедельник на сайте.

"19 июля компания Thales Alenia Space полностью передала управление спутником "Ямал-601" эксплуатационным подразделениям "Газпром космические системы", - отмечается в сообщении.

Также несколько дней назад на новый спутник были полностью переведены все сети, которые работали на его предшественнике - аппарате "Ямал-202".

В пресс-службе уточнили, что ранее в течение месяца управление спутником связи "Ямал-601" осуществлялось сразу двумя компаниями - Thales Alenia Space (предприятие, на котором аппарат изготавливался) и "Газпром космические системы" из центра управления в Щелкове.

Запуск ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" и спутником "Ямал-601" состоялся 30 мая с космодрома Байконур.

Проект "Ямал-601" входит в Федеральную целевую программу по развитию телерадиовещания в РФ. Спутник должен стать самым мощным по пропускной способности среди всех российских спутников связи. Thales Alenia Space выиграла контракт на проектирование, производство, испытания и поставку "под ключ" космического аппарата "Ямал-601" в 2013 году.