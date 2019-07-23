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Первый руководитель космических полетов NASA умер в возрасте 95 лет

Крис Крафт скончался в понедельник в Хьюстоне

ВАШИНГТОН, 23 июля. /ТАСС/. Первый руководитель космических полетов Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), инженер Крис Крафт умер в понедельник в Хьюстоне (штат Техас) в возрасте 95 лет. Об этом сообщается в заявлении директора NASA Джеймса Брайденстайна, опубликованном на сайте ведомства.

"Америка сегодня действительно потеряла национальное достояние с уходом из жизни одного из пионеров NASA - руководителя полетов Криса Крафта. Мы выражаем глубочайшие соболезнования семье Крафт", - говорится в заявлении Брайденстайна.

Как отметил глава американского космического ведомства, Крафт был одним из членов основной команды, которая помогла США отправить людей в космос и на Луну. "Его наследие неизмеримо", - добавил Брайденстайн.

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