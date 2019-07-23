Коррекция орбиты космической обсерватории "Спектр-РГ" прошла успешно

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Плановая коррекция орбиты космической обсерватории "Спектр-РГ" вечером в понедельник прошла успешно. Об этом говорится в сообщении, опубликованном во вторник на сайте НПО им. С. А. Лавочкина.

"22 июля 2019 года группа управления КА (космического аппарата - прим. ТАСС) "Спектр-РГ" АО "НПО Лавочкина" провела плановую коррекцию орбиты КА "Спектр-РГ", - сообщили в НПО.

Для проведения операции на двигательные установки аппарата было выдано два импульса с интервалом в четыре часа. После коррекции "бортовые системы КА "Спектр-РГ" в норме". Обсерватория продолжает перелет в район либрационной точки L2 (точка, в которой уравновешиваются силы притяжения Солнца и Земли, поэтому обсерватория сможет оставаться неподвижной) системы Солнце - Земля.

Ранее заместитель директора Института космических исследований РАН Михаил Павлинский сообщил ТАСС, что для коррекции орбиты скорость "Спектра-РГ" будет снижена.

Ракета-носитель "Протон-М" с космической обсерваторией "Спектр-РГ" стартовала с площадки № 81 космодрома Байконур 13 июля около 15:31 мск, через два часа обсерватория успешно отделилась от разгонного блока.

"Спектр-РГ" - совместный российско-германский проект. Его основной задачей станет создание детальной карты неба в рентгеновском диапазоне длин волн. Обсерватория будет сканировать небо в широком энергетическом диапазоне с высокой чувствительностью и угловым разрешением.