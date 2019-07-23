Орбиту обсерватории "Спектр-РГ" скорректируют еще три раза

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Орбита космической обсерватории "Спектр-РГ", запущенной 13 июля, будет скорректирована до ее выхода на рабочую орбиту еще три раза - примерно на 11-е, 21-е и 41-е сутки полета. Об этом написал на своей странице в Twitter генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"На траектории перелета в точку либрации (точка, в которой уравновешиваются силы притяжения Солнца и Земли, поэтому обсерватория сможет оставаться неподвижной - прим. ТАСС) предполагается проведение трех коррекций (примерно на 11-е, 21-е и 41-е сутки)", - написал Рогозин.

В случае невозможности проведения коррекции в обозначенные сроки в качестве резервных дат рассматриваются 16-е, 26-е и 46-е сутки. Это позволит обеспечить "переход аппарата на условно-периодическую траекторию вокруг точки L2". Когда аппарат окажется в точки L2, коррекция будет проводиться раз в 40-70 суток.

Ранее в НПО им. С. А. Лавочкина сообщили, что в понедельник вечером на двигательные установки аппарата было выдано два импульса с интервалом в четыре часа. В результате орбита была скорректирована.

"Спектр-РГ" - совместный российско-германский проект. Его основной задачей станет создание детальной карты неба в рентгеновском диапазоне длин волн. Обсерватория будет сканировать небо в широком энергетическом диапазоне с высокой чувствительностью и угловым разрешением.