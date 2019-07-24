В Китае заявили о готовности исследовать Луну в интересах всего человечества

ПЕКИН, 24 июля. /ТАСС/. Китай намерен осваивать Луну и исследовать космическое пространство не только в собственных целях, но и в интересах всего человечества. Об этом заявила в среду официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"Исследование Луны - важный этап. <…> Мы должны действовать в соответствии с первоначально намеченным планом, исследовать космос ради всего человечества, - отметила она на регулярном брифинге. - В связи с этим необходимо активизировать международное взаимодействие с целью мирной эксплуатации космического пространства. Китай готов приложить для этого еще большие усилия, внести свой вклад на пользу всего человечества".

Дипломат напомнила, что с момента, когда человек впервые высадился на Луну, прошло уже полвека и необходимо предпринимать дальнейшие шаги в этом направлении.

КНР активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии для освоения Луны. Помимо этого, китайские ученые реализуют проект по исследованию астероидов и Марса, к интенсивному изучению поверхности которого они намерены приступить в 2020-2025 годы.