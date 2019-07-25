Роскосмос усомнился в данных французской стороны о спутнике "Луч-Олимп"

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Роскосмос выразил сомнение в достоверности данных, озвученных министром Вооруженных сил Франции Флоранс Парли о российском спутнике "Луч-Олимп", который, по мнению французской стороны, предназначен для шпионажа. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе госкорпорации.

"В госкорпорации "Роскосмос" внимательно и с удивлением ознакомились с высказываниями министра Вооруженных сил Франции Флоранс Парли, приведенными в сообщении ТАСС. В связи с тем, что системы мониторинга космического пространства имеются только у РФ и США, хотелось бы узнать у госпожи министра, кто является источником той информации, на которую она ссылается?", - прокомментировали в Роскосмосе.

Кроме того, госкорпорация задается вопросом, была ли озвученная информация проверена. "Приняла ли она [Парли] эти данные на веру или все же пыталась хоть как-то проверить полученную информацию, прежде чем делать подобные заявления?", - добавили в Роскосмосе.

Ранее министр Вооруженных сил Франции Флоранс Парли заявила, что российский спутник "Луч-Олимп" мог использоваться для шпионажа за восьмью аппаратами других государств, и предположила, что он способствовал сбоям в их работе.

В 2018 году Парли утверждала, что российский "Луч-Олимп" в 2017 году подходил слишком близко к франко-итальянскому спутнику связи для вооруженных сил и аварийных служб Athena-Fidus. Тогда Парли заявили, это можно считать актом шпионажа. 1 октября 2018 года глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что РФ не использует спутники для повреждения космических аппаратов других стран.