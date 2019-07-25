В Москве показали проект аппарата для съемки места посадки астронавтов на Луне

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Презентация проекта микроспутника, главной задачей которого станет фотографирование места посадки американских астронавтов на Луне в 1969 году, прошла в четверг в московском Музее космонавтики.

Проект разработали инженер Никита Парцевский, инженер-программист Владимир Шмагин, программист-баллистик Антон Громов и математик Ярослав Маштаков.

Согласно презентации, масса спутника составит 70 кг, а диаметр телескопа - 14 см. Предполагается, что он будет работать на полярной орбите Луны и после передачи изображения места посадки астронавтов НАСА может быть использован для съемки поверхности естественного спутника Земли.

Блогер Виталий Егоров, который презентовал проект, отметил, что срок активного существования аппарата составит год. "Расчет на год. По возможностям электроники закладываем три года", - сказал он.

По его словам, "минимальный размер антенны [на Земле], чтобы принять снимки, - не меньше 10 метров". При этом для приема телеметрии спутника возможно использование антенны меньших размеров.

Егоров уточнил, что стоимость проекта составляет примерно $20 млн. На данный момент собраны 1,5 млн рублей, при этом пока у проекта нет инвестора, нет также понимания, на какой ракете его выведут в космос. Собственно на строительство аппарата уйдет около трех лет, добавил блогер.