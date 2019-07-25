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Российская частная компания выпустит свой первый серийный ракетный двигатель в 2019 году

Как сообщили в "НСТР Ракетные технологии", двигатель может использоваться "в составе учебного огневого испытательного стенда для подготовки студентов профильных вузов"

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Российская частная компания "НСТР Ракетные технологии" запустит серийное производство жидкостных ракетных двигателей в 2019 году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Серийное производство ракетных двигателей начнется уже в этом году. Завершающие огневые стендовые испытания ЖРД [жидкостный ракетный двигатель] прошли успешно 11 июля 2019 года", - сообщили в компании.

При создании двигателей используются аддитивные технологии. Напечатанная на 3D-принтере часть может по массе достигать до 10% от всего устройства. Испытания проходили в Нововоронеже (Воронежская область).

Испытанный двигатель, подчеркнули в пресс-службе, может использоваться "в составе учебного огневого испытательного стенда для подготовки студентов профильных вузов". В перспективе компания рассчитывает создать более мощную версию, которая станет маршевым двигателем метеоракеты.

В феврале в "НСТР Ракетные технологии" заявили о намерении построить в 8,5 км от Воронежа завод по производству двигателей. Окончательный проект будет завершен в ближайшие несколько месяцев. Планируется, что комплекс будет включать в себя производственный и административно-бытовой корпуса, а также помещения для испытаний.

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