В США ракета Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon стартовала к МКС

НЬЮ-ЙОРК, 26 июля. /ТАСС/. Американская компания SpaceX в четверг осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Dragon, который должен доставить груз для экипажа Международной космической станции (МКС). Трансляция ведется на сайте SpaceX.

Старт носителя с пускового комплекса 40 на базе ВВС США на мысе Канаверал (штат Флорида) состоялся в 18:01 по времени Восточного побережья США (01:01 мск). Как ожидается, Dragon пристыкуется к МКС в субботу. Он доставит на орбитальный комплекс около 2,5 тонны грузов, включая продовольствие и материалы для серии научных экспериментов. Это уже 18-я миссия по отправке запасов и оборудования на МКС, осуществляемая при помощи данного космического грузовика.

SpaceX планирует осуществить в четверг управляемую посадку первой ступени ракеты-носителя на площадку на мысе Канаверал для повторного применения в будущем.

Dragon будет возвращен на Землю примерно через четыре недели. Как планируется, на его борту будет около 1,5 тонны грузов. Он должен будет приводниться в Тихом океане, недалеко от побережья штата Калифорния.

В новость были внесены изменения (01:18 мск) - добавлены подробности.