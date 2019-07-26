Китай запустил три спутника дистанционного зондирования "Яогань-30"

ПЕКИН, 26 июля. /ТАСС/. Китай в пятницу успешно вывел на орбиту три космических аппарата пятой группировки спутников дистанционного зондирования "Яогань-30" (YG-30-05). Об этом сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC).

По ее данным, запуск был осуществлен при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-2С" (CZ-2C) в 11:57 по местному времени (06:57 мск) с космодрома Сичан провинции Сычуань на юго-западе страны.

"Все три спутника были спроектированы и изготовлены в Китае объединенными усилиями CASC и программы пилотируемых космических полетов КНР", - проинформировали в корпорации.

К настоящему моменту космические аппараты находятся на низкой околоземной орбите на высоте 600 км. Это 308-й по счету запуск ракеты-носителя серии "Чанчжэн".

КНР активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии для освоения Луны. Помимо этого, китайские ученые реализуют проект по исследованию астероидов и Марса, к интенсивному изучению поверхности которого они намерены приступить в 2020-2025 годы.