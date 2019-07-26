Рогозин: двигатели первой ступени "Союза-2.1а" и "Союза-2.1б" могут заменить на РД-180

КОРОЛЕВ /Московская область/, 26 июля. /ТАСС/. Двигатели первой ступени на ракетах-носителях "Союз-2.1а" и "Союз-2.1б" могут быть заменены на РД-180. Об этом сообщил в пятницу журналистам генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Он отметил, что сейчас нужно думать, чем заменить легендарную "королевскую семерку" (Р-7, на основе которой созданы ракеты "Союз"). По словам главы госкорпорации, "еще лет 10 она точно полетает".

"Одно из решений возможных - замена на первой ступени на "Союзе-2.1а" и "Союзе-2.1б" двигателей на РД-180", - сказал Рогозин.

Сейчас двигатели РД-180 НПО "Энергомаш" поставляет в США для ракет-носителей Atlas III и Atlas V. Контракты их поставку в США рассчитаны на период до конца 2019 года.