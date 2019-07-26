Рогозин: негативные публикации в адрес Роскосмоса и отрасли стоили около $2 млн

КОРОЛЕВ /Московская область/, 26 июля. /ТАСС/. Специалисты оценили расходы на негативные публикации в адрес генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина и отрасли в целом в $2 млн. Об этом сообщил глава госкорпорации в пятницу в ЦНИИмаш.

"Я тоже в 2018 году каждый день про себя читал такое <...> Не постеснялся и нашел заказчика, предупредил его. И, как корова языком слизнула, - все исчезло. На публикации этого всего негатива, наши специалисты посчитали, было потрачено около $2 млн", - сказал Рогозин.

По словам главы Роскосмоса, такие публикации нужны людям, которые "сводят счеты, в том числе личные, за свои собственные ошибки, у кого накоплены обиды".

При этом Рогозин подчеркнул, что на Восточном ему пришлось инициировать посадку 40 человек. Гендиректор пояснил, что эти люди вкладывали украденные деньги в публикации СМИ "для дискредитации отрасли в целом" и его лично.

В декабре 2018 года официальный представитель Роскосмоса Владимир Устименко заявил, что российские и зарубежные СМИ запустили информационную кампанию против госкорпорации.