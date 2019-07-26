Роскосмос инициирует переговоры о запрете испытаний противоспутникового оружия

КОРОЛЕВ /Московская область/, 26 июля. /ТАСС/. Роскосмос планирует инициировать международные переговоры, итогом которых должен стать запрет на натурные испытания противоспутникового оружия. Об этом сообщил в пятницу генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин в ЦНИИмаш.

"Роскосмос планирует инициировать международные переговоры с тем, чтобы выйти на запрет натурных испытаний противоспутникового оружия путем разрушения космических аппаратов и засорения низких орбит", - сказал Рогозин.

По словам гендиректора госкорпорации, его беспокоят подобные испытания, поскольку обломки разрушенных спутников "могут уничтожить станцию".

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в телеобращении к нации 27 марта сообщил, что вооруженные силы страны успешно испытали собственное противоспутниковое оружие, сбив аппарат на низкой околоземной орбите. Моди отметил, что после этого испытания Индия вошла в число космических сверхдержав вслед за США, Россией и Китаем. Пуск ракеты-перехватчика, разработанной Индийской организацией оборонных исследований и разработок (DRDO), был произведен с полигона, расположенного на острове Абдул Калам в Бенгальском заливе. Сбитый аппарат был индийским спутником.

Позже старший помощник начальника отделения Главного центра разведки космической обстановки Роман Фаттахов рассказал, что после испытаний Индией противоспутникового оружия в результате разрушения аппарата образовалось более 100 обломков, которые в будущем могут создать угрозу МКС.