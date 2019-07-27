Индийская лунная станция "Чандраян-2" успешно вышла на вторую земную орбиту

НЬЮ-ДЕЛИ, 27 июля. /ТАСС/. Индийская автоматическая лунная станция "Чандраян-2" благополучно вышла на вторую, более высокую земную орбиту. Об этом сообщила Индийская организация космических исследований (ISRO) на своей странице в Twitter.

"Второй маневр подъема орбиты космического корабля "Чандраян-2" был выполнен успешно 26 июля 2019 года. Все параметры станции в норме. Третий маневр подъема орбиты намечен на 29 июля 2019 года", - сообщает ISRO.

После этого станция выполнит еще ряд подобных маневров - 2 августа и 6 августа - и уже 14 августа пойдет на сближение с Луной. Вскоре аппарат будет подхвачен лунным притяжением и выйдет на орбиту спутника Земли, оказавшись на высоте около 100 км над его поверхностью.

Ожидается, что "Чандраян-2" приблизится к Луне 20 августа, после чего станция начнет выбирать площадку для посадки спускаемого модуля в районе Южного полюса спутника Земли. Прилунение ожидается 7 сентября.

Станция общим весом более 3,8 т отправилась в космос 22 июля. Аппарат продолжает индийскую лунную программу, которую начал "Чандраян-1", отправленный к спутнику Земли в 2008 году. Но "Чандраян-1" был орбитальной станцией, а миссия "Чандраян-2" - гораздо более сложный проект, благодаря ему Индия намерена стать четвертой страной мира (после США, России и Китая), которая осуществит посадку на Луне.

"Чандраян-2" состоит из орбитального модуля, посадочного модуля и небольшого лунохода. Посадочный модуль, получивший название "Викрам" в честь основателя индийской космической программы Викрама Сарабхаи (1919-1971), должен сесть в районе Южного полюса Луны, который ранее никто не исследовал. Модуль доставит на лунную поверхность 27-килограммовый луноход "Прагьян", который будет получать энергию от солнечной батареи и проработает по меньшей мере один лунный день (14 земных суток).