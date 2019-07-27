Корабль Dragon пристыковался к МКС

Захват Dragon и его подводка к шлюзовому люку модуля Harmony были осуществлены с помощью манипулятора Canadarm 2. Далее Dragon был зафиксирован с помощью стыковочного механизма. Как сообщила диспетчер трансляции, операция была завершена в 12:01 по времени Восточного побережья США (19:01 мск).

Это 18-й коммерческий полет с целью снабжения МКС, выполняемый SpaceX по заказу NASA. Dragon доставил на станцию более 2,5 т грузов - продовольствие, оборудование и материалы для проведения нескольких десятков научных экспериментов. Для данной миссии применили возвращаемую капсулу Dragon, которую ранее уже дважды отправляли в космос.

Как ожидается, экипаж станции приступит к разгрузке доставленного оборудования и продовольствия в воскресенье.

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Dragon был осуществлен в четверг с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Планируется, что Dragon будет возвращен на Землю примерно через четыре недели. Как планируется, на его борту будет около 1,5 т грузов. Он должен будет приводниться в Тихом океане, недалеко от побережья штата Калифорния.