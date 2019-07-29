Япония запустит космический грузовик "Конотори" к МКС 11 сентября

ТОКИО, 29 июля. /ТАСС/. Японский беспилотный грузовой корабль "Конотори-8" ("Аист-8") отправится к Международной космической станции (МКС) 11 сентября. Об этом сообщило в понедельник Японское агентство аэрокосмических исследований.

Запуск будет осуществлен с космодрома на острове Танэгасима в юго-западной префектуре Кагосима с помощью тяжелой ракеты H-2B. Корабль должен достигнуть МКС 14 сентября.

Грузовик доставит на станцию различные полезные грузы и оборудование, включая разработанный совместно с Sony аппарат для осуществления оптической телекоммуникации с Землей. Тестирование этого устройства будет проведено до конца текущего года. Также "Конотори-8" возьмет на борт два микро-спутника для исследования космоса.

Предыдущий запуск корабля к МКС этой серии был успешно осуществлен в ноябре прошлого года.