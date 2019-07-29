"Прогресс МС-11" отстыковался от МКС

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Грузовой космический корабль "Прогресс МС-11" отстыковался от Международной космической станции (МКС), через несколько часов он должен сгореть в плотных слоях атмосферы. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе ЦНИИмаш.

"Физическое разделение корабля и станции произошло в 13:44 мск", - сказал представитель пресс-службы.

В ЦНИИмаш уточнили, что двигатели корабля будут включены на торможение в 16:50 мск, после чего "Прогресс" войдет в плотные слои атмосферы и большая часть его конструкции сгорит. "Несгораемые элементы конструкции корабля будут затоплены в несудоходной части акватории Тихого океана. Планируется, что это случится в 17:32 мск", - уточнили в пресс-службе.

"Прогресс МС-11" был запущен на орбиту на ракете "Союз-2.1а" 4 апреля с космодрома Байконур и в тот же день причалил к международной станции. Корабль впервые летел к МКС по сверхбыстрой схеме - "грузовик" прибыл к станции всего через три часа и 20 минут.