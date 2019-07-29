"Прогресс МС-11" затопили в Тихом океане

МОСКВА, 29 июля /ТАСС/. Грузовой корабль "Прогресс МС-11", отстыковавшийся в понедельник от Международной космической станции, затоплен в южной части Тихого океана. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ЦНИИмаш.

"Отработавший "грузовик" сведен с орбиты, и ориентировочно в 17:30 его не сгоревшие в плотных слоях атмосферы обломки, по расчетам, упали в южной части Тихого океана", - сообщили в пресс-службе.

Корабль отстыковался от Международной космической станции в 13:44 мск.

"Прогресс МС-11" был запущен на орбиту на ракете "Союз-2.1а" 4 апреля с космодрома Байконур и в тот же день причалил к международной станции. Корабль впервые летел к МКС по сверхбыстрой схеме - "грузовик" прибыл к станции всего через три часа и 20 минут.