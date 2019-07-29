Arianespace перенесла запуск Ariane 5 с двумя спутниками на 6 августа

ПАРИЖ, 29 июля. /ТАСС/. Европейская ракета-носитель Ariane 5 с двумя телекоммуникационными спутниками стартует с космодрома Куру во Французской Гвиане 6 августа. Об этом сообщила в понедельник компания Arianespace. Ранее старт ракеты был запланирован на 24 июля.

"В третий за этот год полет Ariane 5 Arianespace выведет на орбиту два телекоммуникационных спутника своих давних клиентов: Intelsat 39 оператора связи Intelsat и EDRS-C, основанный на государственно-частном партнерстве Европейского космического агентства (ЕКА) и Airbus", - говорится в сообщении для прессы.

Согласно опубликованному графику, окно запуска назначено на 16:30 - 18:51 по местному времени (22:30 - 00:51 мск). Ожидается, что 2 августа будет составлен отчет о готовности миссии, на основе которого будет приниматься решение о своевременном старте или его переносе.

Ранее запуск Ariane 5 с этими спутниками, запланированный изначально на 24 июля, был отложен в связи с неудачным запуском ракеты Vega. Она должна была вывести на орбиту военный спутник Falcon Eye 1 Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), но из-за сбоя в работе двигателя второй ступени не смогла выйти на расчетную высоту и упала в Атлантический океан.

Спутник Intelsat 39 призван обеспечивать широкополосный доступ в интернет, а также передачу видеосигнала для трансляций в Африке, Европе, Азии, а также на Ближнем Востоке. Он придет на смену Intelsat 902, который был выведен на орбиту в 2001 году. Оснащенный передатчиками C- и Ku- диапазонов, он расположится на 62 градусе восточной долготы.

Аппарат EDRS-C станет вторым звеном в системе космической связи SpaceDataHighway, разработанной Airbus Defence and Space. Она подразумевает оптическую передачу данных при помощи лазерного терминала со скоростью 1,8 гигабита в секунду.