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Более 30 предприятий Удмуртии могут пополнить реестр потенциальных поставщиков Роскосмоса

Среди предлагаемой продукции - теплотехника, лазерная сварка, а также беспилотные летательные аппараты

ИЖЕВСК, 29 июля. /ТАСС/. Роскосомос может включить более 30 предприятий Удмуртской Республики в реестр своих потенциальных поставщиков, сообщается в понедельник на сайте главы и правительства региона.

"Дмитрий Рогозин и Александр Бречалов обсудили перспективы развития сотрудничества Роскосмоса и Удмуртской Республики. Также участники встречи рассмотрели вопрос о включении еще более 30 компаний республики в реестр потенциальных поставщиков. Среди предлагаемой продукции - теплотехника, лазерная сварка и беспилотные летательные аппараты", - говорится в сообщении.

Сейчас госкорпорация сотрудничает с ведущими предприятиями оборонно-промышленного комплекса Удмуртии, такими как Ижевский мотозавод "Аксион-холдинг", Ижевский радиозавод, Воткинский завод и Чепецкий механический завод (входит в состав топливной компании "ТВЭЛ" госкорпорации "Росатом").

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