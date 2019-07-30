Yomiuri: Япония и Индия в 2023 году осуществят совместную миссию по изучению Луны

ТОКИО, 30 июля. /ТАСС/. Япония и Индия намерены в 2023 отправить на Луну совместную миссию с беспилотным аппаратом для изучения поверхности в районе Южного полюса спутника Земли. Об этом сообщила во вторник газета Yomiuri shimbun .

Согласно предварительному плану, японская сторона предоставит для запуска новую тяжелую ракету H-3 и управляемый луноход, а Индия - посадочный модуль. Скорее всего, это будет модернизированный вариант модуля "Викрам", который отправился 22 июля на Луну в рамках миссии "Чандраян-2".

Луноход, как ожидается, будет способен передвигаться в радиусе 500 м от точки приземления, также его предполагается оснастить оборудованием для обнаружения воды. Это и станет основной задачей совместной миссии. На Южном полюсе Луны имеются кратеры, куда не попадает солнечный свет. Ученые считают, что в них может быть лед.

Индийская автоматическая лунная станция "Чандраян-2" отправилась в космос 22 июля. Она состоит из орбитального модуля, посадочного модуля и небольшого лунохода. Аппарат продолжает индийскую лунную программу, которую начал "Чандраян-1", отправленный к спутнику Земли в 2008 году.

За счет новой миссии Индия намерена стать четвертой страной мира (после США, России и Китая), которая осуществит посадку на Луне. Как ожидается, это произойдет в начале сентября, а луноход сможет проработать там по меньшей мере один лунный день (14 земных суток).